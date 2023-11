La capacidad de los congresos peruanos —hablo en general, porque desde hace años todos son iguales o peores de desastrosos, Lo que pasa es que nuestra mala memoria los limpia con los años— para asquearnos es imbatible. Me acabo de enterar por LR que ese bono de casi diez mil soles, ya de por sí abusivo y sinvergüenza, que el Congreso había dispuesto para su tan inflada planilla (son más de 3,600 comechados) también alcanza a los legisladores. A menos que me equivoque, jamás he escuchado que a los parlamentarios se les entregue dineros extras sobre sus ingresos regulares.

Aquí hay nombres claros que han sido cómplices de esta sinvergüenzada: el tan intrínsecamente acuñista presidente del Congreso Soto (que es igualito a su jefe de amoral) y los directivos Alegría (de FP. ¡A este le gusta llevar la alegría a los demás con dinero ajeno!), Cerrón (de lo que queda de PL. Este es el servil hermano del fugitivo) y ese personaje tan particular que es Roselli Amuruz (de Avanza País. Roselli parece haberse escapado de una mala versión de la película “Barbie”, con un “Ken” de pacotilla y un elenco de pirañitas), además de Marisol Espinoza, esa otrora humalista y después acuñista, cuyas habilidades acrobáticas en la política le ha llevado ahora a ser una inmerecida directora general de Administración del Congreso. ¡Qué manera de destrozar sistemáticamente la imagen de una de las bases del sistema democrático ante la opinión pública! Es cierto que los congresos en ningún lugar del mundo suelen ser muy populares (le apodan “el pantano” en EE.UU.), pero el peruano sí que se gana las arcadas a pulso diario.

Lo más penoso es que todas estas mañas se van a duplicar con la bicameralidad; apuesto a ciegas de que la segunda cámara imitará estas conductas indignantes, pues solo serán otorongos con canas. Y casi seguramente el próximo Legislativo será igual o peor que este, porque finalmente el “electarado” elige a quienes con los que más se identifica en informalidad y pendejada.