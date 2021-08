Al cierre de estas líneas aún no se había votado la investidura del gabinete Bellido, ese desastre que Correo tan bien describió ayer como “el peor en la historia del Perú”. En formas, no me sorprende que Bellido haya masticado coca y hablado en quechua, dos gestos para adular a su votante andino y para burlarse de Lima. Del discurso en sí y en cuanto a lo positivo, cabe destacar que no mencionó lo de la Constituyente, seguramente para no provocar más. También descartó esos dos absurdos y carísimos trenes (Cajamarca-Puno y Tumbes-Tacna) que prometió Castillo, así como diluyó esa promesa imposible del ingreso libre a las universidades. Y en RR.EE. se prometió una política de llevarse bien con todos.

Bellido comenzó con un chiste al pedir la delegación de facultades extraordinarias para que el Ejecutivo legisle algunos temas. ¡Qué le van a dar tremendo poder si precisamente se desconfía tanto de ellos! Y lo más negativo del mensaje fue esa anunciada perforación de la Carrera Pública Magisterial (eso está destinado a los profesores públicos, la base de Perú Libre. Miel para vagos y burros que quieren tener aumentos y ascender solo por años acumulados y sin examen); la “repotenciación” de Petroperú (no hay empresa que le haya costado más dinero al Perú en su historia, desde los subsidios hasta los inútiles y carísimos oleoducto selvático y refinería de Talara. No cerrar Petroperú y no privatizar Sedapal son de las cosas más imperdonables de Fujimori); volver a tirar la plata con el Agrobanco (lo que era el antiguo Banco Agrario. Esa es plata que les regalan a agricultores que siempre “meten cabeza” y nunca pagan. No sirve más que para comprar votos rurales); pretender la negociación salarial colectiva y juntar Essalud con los hospitales gratuitos de Minsa (¿y los cotizantes para que pagan?). Y digan lo que digan, yo no le daría la confianza a esta bazofia de gabinete.

