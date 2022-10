[Opinión] Aldo Mariátegui: ¡Con susto, pero se ganó!

-Felizmente el congresista opositor José Williams fue elegido ayer presidente del Congreso y se evitó que el oficialismo, presumiblemente representado por el acciopopulista Aragón, ocupe ese puesto clave. Fueron momentos de suspenso gratuito, generados por la premura de poner innecesaria e injustamente a debate la destitución de Camones, la candidez de esta (se enteró de eso por la TV) y la necedad de varios congresistas de derecha (Anderson, Chirinos, Montoya, etc.). Aparte de los tres pobres diablos que votaron en blanco (hay que ser muy poca cosa para sufragar así en momentos como este), es un misterio por qué los 13 cerronistas se abstuvieron (aunque igual no variaban el resultado final). ¿Por asustar a Castillo? ¿Porque les conviene más un Congreso liderado por la oposición para presionar siempre a Castillo? Misterios del Orinoco y de Cerrón.

-Es increíble el poder que aún tiene Vizcarra sobre algunas autoridades. Resulta que el PJ le ha dado permiso para realizar actividades políticas en el norte del país a pesar de que este sujeto violó todas las normas judiciales de restricción con su “escapadita” en el Cusco, esa que originó todo eso del “bebito Fiu Fiu”. ¡Qué PJ tenemos!

PD.: Leo en el sitio web Sudaca que Latina ha tenido la poca vergüenza de pretender quedarse con la marca El Francotirador de Jaime Bayly a pesar de no haberla usado en el lapso legal que le hubiera permitido retenerla. Es que Bayly la reclamó e Indecopi le otorgó la razón con justa razón, pero Latina ha apelado y ha acudido a la maniobra de pasar la marca a un tercero (un fideicomiso, que sería a favor de su deudor el BCP). Eso no cambia para nada el fondo del asunto y Bayly debe ganar ese litigio (y el BCP no se debe prestar a esa jugarreta). Latina quedó mal conmigo, con Lúcar, con Perla Berrios, con Annie Yep, con Beto, con Perla Berríos, con Melisa Peschiera y un largo etcétera de más trabajadores. Y ahora con Bayly (con quien me solidarizo). ¡Que se cuide mi amiga Mónica Delta de estos!