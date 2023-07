-Leí con mucha atención la página entera que le proporcionó ayer La República —medio en donde ahora ella participa en el consejo editorial— a la exmandamás de Canal 4 Clara Elvira Ospina (CEO) para que explique ese reportaje desestabilizador que sacó en el programa Cuarto Poder, a muy pocos días de la segunda vuelta de las elecciones del 2016. Entre algunas precisiones interesantes y mucho floro, no encontré una sola línea sobre el porqué difundió —y a esas alturas de los comicios— una acusación tan grave sobre un presunto lavado por US$15 millones por parte de un candidato presidencial sin más sustento que el dicho de un tercero, de un señor que no mostró más que su palabra como prueba de esa denuncia. Ese es simplemente el quid del asunto en este tema; el resto de la novela ya nos interesa bastante menos. Mientras CEO no conteste satisfactoriamente ese aspecto, que fue tan crucial que determinó una elección (¿Por qué el reportaje salió justo en ese momento?), su titular “Periodismo sin cálculo político” de ayer no pasa de ser una falacia y toda su explicación me recuerda a esos palabreos que se le metían al profesor en el colegio durante algún examen oral para el que no teníamos la respuesta de lo que precisamente nos preguntaban.

-El bloque de jueces caviares en la Corte Suprema perdió por muy poco este lunes en su intento por salvar a la exfiscal Zoraida Ávalos. Según ha trascendido, la votación quedó en un empate 8-8 y solamente el voto dirimente del presidente del PJ significó el 9-8 final. En realidad, debió ser 8-6 y sin voto dirimente, porque los vocales César San Martín y Elvia Barrios debieron inhibirse por una mínima decencia profesional, pues CSM fue salvado por Zoraida de ser investigado por su recordada llamada y Zoraida misma contó que Elvia es su amiga. Esta votación es interesante, porque ha revelado cómo los caviares controlan aún un buen porcentaje de la Corte Suprema: ocho vocales supremos caviares no son poca cosa.