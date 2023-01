El Perú está perdiendo la batalla mediática externa y por goleada. Uno revisa la prensa extranjera y hasta el usualmente neutral Financial Times se olvida del “pequeño detalle” de que gran parte de los muertos por bala sucedieron cuando turbas enardecidas atacaban aeropuertos, comisarías, otros bienes públicos y propiedad privada. Uno es realista y no va a esperar que diarios de izquierda (similares a La República) como el inglés The Guardian (rojazo), los franceses AFP, Le Monde y Liberation (rojazos), el gringo New York Times (caviarazo desde siempre) o el español El País (está más rojimio que caviar) den una cobertura sesgada, pero que el FT, ABC o Antena 3 se pongan en la misma tónica ya es preocupante.

Es increíble cómo desde siempre Torre Tagle ha carecido de una estrategia integral de comunicaciones y hasta ahora solo depende de que algún embajador decida comprarse el pleito. Pero usted algo puede hacer para ayudar a su país: si cada uno de los que me leen se da el pequeño trabajo de enviar un e-mail o un tuit a los editores de El País y ABC que pondré a continuación, por lo menos les haremos dudar de la imparcialidad de sus corresponsales Renzo Gómez y Paola Ugaz.

Hay que enfatizar que deben ser comunicaciones respetuosas y corteses y que deben enfatizar los defectos detectados: un sesgo estridente hacia la versión de un solo lado y que solo se toman los testimonios de gente de izquierda en sus despachos.En El País escríbanle al editor de América Jan Martínez Ahrens a su email (jahrens@elpais.es) y/o el Twitter a su nombre. En ABC, al director asociado Agustín Pery a su email (apery@abc.es) y/o Twitter o al jefe de Internacionales Alexis Rodríguez (arodriguez@abc.es). Y a Joe Parkin Daniels del Financial Times, que “olvida” los actos de vandalismo o el progreso en las regiones en la última década –que lea a Richard Webb– en su artículo. Joe está en Lima, habla perfecto español y le pueden escribir a su Twitter o Linkedin. Son cinco minutos por tu país.