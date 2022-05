¿Cómo creen que habrían reaccionado Mohme, Tuesta, la Palacios, AAR, el IDL, Renato, Juliana, toda la rojicaviarada, etc., en el hipotético caso de que un detenido fujimorista hubiera asegurado que Keiko llegó al poder en una segunda vuelta muy ajustada merced a un fraude? ¡Estarían aullando “fraude” y dando por absolutamente válida esa afirmación! ¡Ya Jackie Fowks, Paola Ugaz y los demás corresponsales rojos estarían bombardeando El País, ABC, el New York Times, la BBC y Le Monde con notas en las que darían como cierto al fraude! ¡Ya los cojudignos estarían saliendo a las calles para sus marchas y sus shows! Algunos de estos son tan caraduras que sostienen que la palabra de un detenido no vale nada cuando la caviarada ha construido gran cantidad de acusaciones y casos con solo precisamente la declaración de un detenido. Y den por seguro que tanto la ONPE como ese JNE de ese Salas Arenas colaborarían ahora al 101% con la caviarada en investigar si hubo un fraude electoral en lugar de poner mil reparos, como cuando la derecha le pidió su ayuda para revisar el proceso.

Ciertamente, habrá que esperar que esa acusación venga acompañada por pruebas o por lo menos de indicios relevantes. Pero tampoco se la debe descartar totalmente a priori, como está ya haciéndolo Tuesta (que ha asesorado al JNE, así que debería quedarse calladito por el tremendo conflicto de intereses) y otros caviares. Esas elecciones de 2021 nos dejaron un mar de dudas en sus resultados y la verdad es que no me sorprendería que hubiera habido efectivamente un fraude (como también en 2016. Sería interesante preguntarle al experto en fraudes y hoy detenido Cavassa, que fue contratado por los PPKausas solamente para “capacitar personeros”, un encargo inverosímil), porque la caviarada y la izquierda estaban dispuestos a absolutamente todo para impedir que su odiada Keiko ganase. Sea como sea, Salas Arenas está quemado y no puede conducir otro proceso electoral.

