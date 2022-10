- Si el gobierno cede a esos dementes de Islay que pretenden paralizar la ya lista cuprífera Quellaveco, la mayor inversión minera actual en el país (US$ 5,500), hagan ya sus maletas y búsquense donde ir, porque las recientes victorias ediles de radicales alrededor de la megamina Las Bambas garantizan que el asedio a ese yacimiento se va a profundizar.

- Tras estos pésimos resultados electorales, Cerrón le ha ordenado, por redes, a su bancada dejar de apoyar a Castillo y hacer un “deslinde definitivo”. ¿Se van por la vacancia?

- Permitir comprar por internet productos de Tacna sin pagar impuestos (IGV,ISC e IPM) es arruinar, por competencia desleal legalizada, al resto de tiendas del resto del Perú que si pagan esos tributos.

- A lo que hemos llegado: una empleadita caviar de la Defensoría del Pueblo pretende interrumpir una facultad exclusiva del Congreso, cual es elegir al nuevo Defensor del Pueblo. Y claro, la demanda ha caído en manos de un juez caviarón, que cree que está por encima del Legislativo y trata de bloquear ese proceso. El juego caviar de usar el aparato de justicia para que se hagan las cosas solo como ellos quieren tiene atenazado al Perú.

- Gracias a los esfuerzos de Harold Forsyth en la OEA con Almagro, este secretario general ha terminado de alcahuete legitimador de Castillo. Calificar a Almagro de “tonto útil” queda corto.

-Peligrosa esa reciente sentencia del TC que ya no considera al ahorro previsional en AFP’s como un integrante INTANGIBLE de la seguridad social al no ser “solidario”, sino como un instrumento financiero particular. Eso se puede prestar a que mañana algún demagogo pueda confiscar esos fondos.

PD: Me atrevo a hacer una arriesgada predicción: el régimen castrista cubano va a caer antes de un año. La situación es insostenible. Ya no se aguanta tanta miseria (ni luz hay), la gente le está perdiendo el miedo a la represión y ya no existe la seudolegitimidad carismática que les daba Fidel y la supuesta “Revolución”. Eso ya no da más.

