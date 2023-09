[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “¡Caviar, alza tu bandera por la cuasi jubilada!

-Hay que reconocer que los caviares admiten a algunos connotados fujimoristas de los 90 con los brazos abiertos (sobre todo si son blanquitos), como sucedió con AAR o RMP. Acabo de ver un Tik-Tok en el que mi amiga Leonie Roca, la ex mano derecha del premier Pandolfi y activista electoral de Hurtado Miller (junto a Pedro Salinas, que el pobre sufre de amnesia selectiva), sale junto al rojerío (la siempre lacrimógena y susurrante Susana Baca), la caviarada (el abogado Ugaz y la lírico-romántica historiadora McEvoy), el camaleónico toledismo-humalismo (Rudecindo Vega) y socialconfusos figuretis (Conterno, Henzler) a defender a la JNJ, con banderita en mano y todo un rollete melodramático patriotero. ¡Solo les faltó Mónica Sánchez lavando esa bandera y gimoteando para que yo también eche una lágrima por la casi octogenaria Inés Tello! ¿Y será verdad ese intenso rumor de que no uno sino hasta tres integrantes de la JNJ habrían llamado al presidente del PJ Arévalo para presionarle para que se pronuncie a favor de Zoraida Ávalos? Arévalo hasta ahora no se pronuncia y solo la entrometida de su colega Elvia Barrios salió a negarlo en su nombre. Siguiendo con esto de la JNJ, muchos no saben que entrarían los accesitarios de ser destituidos y que el primer suplente es el ultracaviar PUCP Abraham Siles, que hasta ha trabajado con el IDL.

-¿No es mucha coincidencia, con esto de los chinos metidos en el puerto de Chancay, de que justo la nominada próxima embajadora estadounidense Syptak-Ramnath haya estado en la Marina de Guerra gringa? ¿Existen las coincidencias en esos cargos?

-La gente no aprende ni a la mala... ¿Cómo a estas alturas un 53% de encuestados puede creer que las alzas en los alimentos son por los “especuladores” y no por una caída en la oferta, a consecuencia básicamente de El Niño? En A/B lo cree el 47%. Y en el Congreso van a encarecer el empleo nocturno, lo que se traducirá en que ese costo extra se lo trasladarán al consumidor. Estamos jodidos con tanto bruto.