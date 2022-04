-Me sorprende la necedad de Castillo... ¿A estas alturas no se percata de que su gobierno es un zombie, algo que ya está muerto, y de que va hasta a acabar preso? Alguien menos tonto hace rato que hubiera renunciado y se hubiera asilado en una embajada amiga (Bolivia, México, Venezuela, Cuba). Lo mismo nunca entendí de PPK, que tuvo escasas horas preciosas después de su renuncia para borrarse a USA. ¿Tanto ciega el poder que no se dan cuenta que la guillotina les está ya encima?

-El canciller César Landa debería revisar el significado de las palabras “reputación” y “dignidad” en el DRAE. ¿Tanto se muere este caviar por ser ministro –de una cartera de la que no sabe nada– que persiste en colaborar con esta porquería de gobierno?

-John Lennon hubiera escrito una mejor aún version de Lucy in the Sky with Diamonds si hubiera consumido la misma calidad de LSD que pareciera haber tomado la corresponsal Fowks del diario español El País para escribir en estos días que el gobierno de Castillo ahora es de “ultraderecha”. ¡Qué tal disparate!

-Uno escucha ahora a Verónika Mendoza, Lúcar o Sigrid Bazán o lee a La República intentar desmarcarse cínicamente de Castillo y recuerda ese refrán de los roedores abandonando al barco que se está hundiendo. ¡Hasta Mohme se le ha volteado ayer a Castillo!

-Tal como se reveló durante el COVID, la tenencia de refrigeradores en los hogares peruanos es de tan solo un 55% (y peor aún si restamos a Lima), por lo que cualquier paro de transportes que bloquee y encarezca la compra y el consumo diario de alimentos (que de por sí ya estaban caros) impacta inmediatamente en los estómagos.

PD: -No, cojudignos, coleguitas activistas, compañeros de viaje y tontos útiles de Castillo, no nos vamos a olvidar de todos ustedes que colaboraron a que este inútil esté en el poder destruyendo al país. No vengan con sus explicaciones risibles o hasta a ponerse achorados, que son los grandes culpables de esta catástrofe.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21Tv conversó con el secretario de Juventudes de Ica, Rusell Nina Gonzáles sobre la paralización en Ica que ya cobró su primera víctima.