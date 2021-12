No me sorprende que Acuña ayer haya anunciado su voto en contra de la admisión de la vacancia. Acuña no hace política, sino mercantilismo político, porque no lidera un partido o corriente ideológica, sino una empresa política desde donde llega a los resortes de poder para manejar sus intereses. ¡Es que Acuña no es rojo o derechista, sino simplemente acuñista! Así como los rojos influyen decisivamente en la política desde sus ONG (tipo IDL), Acuña lo hace desde esa plataforma de periódico reclutamiento electoral llamada APP. ¿Y qué tiene de confiable Acuña, si el origen de su fortuna es tan misterioso, es un remedo de político que sufre evidentemente de afasia (DRAE: dícese del trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica) y posee unas “universidades” que de universidades solo tienen el nombre (para mí, siempre será un misterio que gente prestigiosa como Beatriz Merino o Paco MQ hayan accedido a trabajar en esos “claustros”). Me imagino que este Acuña ya habrá pactado varias cosas por lo bajo con Castillo y que mucho detrás de esta vergonzosa decisión es el hecho de que es chotano como Castillo (los códigos de provincias son muy potentes. Además, no olvidemos el refrán “al chotano ni la mano”, que por algo existen esos apotegmas populares), como también que muy probablemente su conocido consejero periodístico se lo haya sugerido (aquel mismo otrora fujimorista noventero y después caviarón para limpiarse, con quien almorzaba a menudo en El Fiesta, le daba charlas en sus universidades y le funciona todavía como intermediario con los caviares, Siomi y Mohme).

Acuña representa mucho de lo peor de la política peruana, así que no me puede causar estupor que haya tomado una decisión que simplemente refleja lo que es Acuña. ¡Castillo y Acuña son tal para cual!

