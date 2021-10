- Ayer Castillo fue muy franco: “No podemos traicionar al pueblo. Acá no hay una hoja de ruta. Acá no hay un centrismo. Acá no hay que ‘voltéate a la derecha…”. A ver si los chamberlianos Elena Conterno, Samuel Dyer o Ricardo Márquez por fin se percatan que Castillo es otro comunista más y que les está tonteando.

- Espero que los miembros del BCR que elija el Congreso no sean caviares como Roxana Barrantes (miembro del IEP y de la argolla de la PUCP) y José Távara o hasta rojos devaluacionistas como Germán Alarco, ex viceministro del desastroso Saberbein con Alan 1 y ex colaborador de IU, ese que declaró “Yo planteo que hay que cambiar el estatuto social del BCR” (https://revistaideele.com/ideele/content/germán-alarco-“el-único-poder-que-existe-en-el-perú-es-el-del-mef”. Y lean también https://larepublica.pe/economia/2019/09/12/german-alarco-hay-que-convertir-el-neoliberalismo-en-particular-el-peruano-en-historia/ para que le conozcan).

- Ese repelente Salas Arenas que preside el JNE ha demostrado una vez más cómo la caviarada manda con roche, pues ha permitido increíblemente que el Partido Morado retenga su inscripción electoral. Salas Arenas sí que fue inflexible con Olivera, el PPC y otros, pero lacayo con la caviarada. ¡Doble rasero benéfico para esos caviares que reclaman siempre por la igualdad!

- Fujimori tiene 83 años y hace rato que está preso, pero el sádico, despiadado y desalmado ministro de Justicia, Aníbal Torres, está impulsando que le abran seis juicios nuevos más. ¡Eso sí que es patear al muerto!

- ¡Felicitaciones al excongresista mendocista Sergio Tejada por la suculenta chambita estatal que ya le dio su camarada, la ministra mendocista Anahí Durand! ¡A comerrrr caliente de los contribuyentes! ¡Un político presupuestivoro más! Me imagino que su “vasto” CV como ejecutivo habrá avalado que le hayan nombrado director del INABIF. ¡Jua,jua,jua!