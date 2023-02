-Si es que no se escapa antes, esta inminente llegada de Toledo al Perú –se estima que será antes de que acabe el verano– debe tener a más de uno inquieto, pues el “sano y sagrado” puede ponerse a cantar como Pavarotti a cambio de alguna reducción de pena. Sería, por ejemplo, muy interesante que contase cómo así algunos afortunados se hicieron de parte de un canal de TV, qué pasó entre Petroperú y Maiman con muchos embarques de petróleo, las firmas falsas de Perú Posible, las cuentas de su sobrino Coqui con la plata de Soros o las andanzas millonarias de Almeyda en Indecopi con la colombiana Bavaria durante la megaventa de Cristal. Toledo se irá de frente a Barbadillo, a conversar con Fujimori (que no está libre gracias a su propia hija) y Castillo (si algo se puede hablar con ese deficitario mental). De acá a un tiempo muy probablemente se les una Ollanta y tal vez Vizcarra (PPK se salvará por edad).

Van a tener que montar un bufet como ese del Congreso para alimentar a estos muchachos. Toledo le enseñará inglés a Vizcarra (el muy fresco pidió la embajada en Canadá para eso), y este les enseñará a jugar frontón a todos (PPK mismo fue campeón de squash, pero ya no está para esos trotes). Fujimori podrá adiestrar en jardinería a sus compañeritos, mientras que Castillo y Ollanta pueden dar lecciones de Ciencias Brutales. Todos felices mientras leen La República, el diario que fue tan cercano a Toledo, Vizcarra, Humala y Castillo. Toledo no estará tan solo, pues en algún momento Eliane Karp será extraditada de EE.UU. por el caso Ecoteva, a menos que logre llegar antes a Bélgica, país que no extradita a nadie (por eso los independentistas catalanes se refugiaron allí).

PD. Leo que la columnista caviar de La República Alexandra Ames acaba de entrar a trabajar a la PCM. ¿Con “el carnicero” Otárola? ¿Cómo, no era esta una dictadura asesina? ¡Cómo volverse presupuestívoros mata cualquier escrúpulo caviar! ¡Cómo aman la teta estatal! Arcadas, estos caviares me dan arcadas…

VIDEO RECOMENDADO