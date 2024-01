CODEHICA es una ONG rojimia que se dedica infiltrar ideas levantiscas en las masas de la región contra los agroexportadores y empresarios. Dentro de esa tónica, que es casi de agitación, acaban de anunciar un “taller de entrenamiento en medios y preparación en vocería”, dirigido a las organizaciones laborales agrarias, agricultores, líderes comunales y empleadas del hogar. Lo gracioso es que el entrenador de estos “talleres” es Pedro Salinas, el mismo coleguita que años atrás trabajaba en CHISAC, una consultora ultra proempresarial. Lo típico es que la gente evolucione de roja de joven a juiciosa derechista de vieja, no que se involucione de joven liberal a un sexagenario rojo, como le ha pasado a Pedro. Pero lo más preocupante no es lo sucedido con Pedro, algo que no pasa de anecdótico, sino que uno de los que financian estas actividades antiempresariales y proizquierdistas es la Unión Europea.

Sería interesante que el canciller González-Olaechea le pida las explicaciones del caso al embajador Gaspar Frontini, de nacionalidad española. No creo que a España le haría gracia que la embajada peruana estuviese financiando actividades para inquietar a sus agroexportadores murcianos o apoyando a independentistas vascos y catalanes. También aquí anda metida Diakonia, una ONG sueca de religiosos de extrema izquierda, y CooperAcción, una ONG antiminera peruana. Todo esto pasa en el fondo porque APCI, el organismo que debería supervisar a las ONG, nunca ha cumplido con su labor porque siempre ha estado controlado por la caviarada o gestionado por los típicos embajadores peruanos medrosos.

Y como también me hizo notar un amigo, ninguno de los cinco gurúes (Percy Medina de la ONG IDEA, Iván Lanegra de la ONG Transparencia, la coleguita Luz Helguera de la ONG Vigilancia Ciudadana y dos desconocidos más) que hoy saca La República para pontificar sobre como “tener buenos partidos” jamás han sido dirigentes de partido alguno... Sermonean sobre lo que no conocen…