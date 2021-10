A estas alturas de haber constatado que ser cojudo es parte de la idiosincrasia nacional, no me ha sorprendido ya nada la algarabía de muchos por el relevo del malcriado demagogo de Bellido por la comunista Mirtha Vásquez. Ya, nadie niega que Bellido era el subsuelo y que cualquier cosa es mejor, pero este nuevo gabinete tampoco es para regocijarse. La premier es una comunista antiminera, el ministro de Educación está cercano al Movadef senderoide y quiere bajarse la meritocracia magisterial, mientras el ministro del Interior es un expolicía sancionado infinidad de veces y ahora es el abogado radical y prococalero de Perú Libre. ¿Se acuerdan de esa genial frase de Lampedusa en El Gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”? Eso mismo ha sucedido aquí: comunistas provincianos y bárbaros han sido reemplazados por comunistas limeñizados y más educados, pero el líder (Castillo) y el programa (nueva Constitución, fin del liberalismo económico, etc.) siguen siendo incólumes. Solo coleguitas ingenuos (Mauricio Fernandini), tronchados (Chincha) o amorales (Lúcar) se creen el cuento de los “moderados”. O la caviarada, Mohme y Siomi (en Madrid ahora), que están eufóricos por esta nueva alianza caviar-comunista.

PD.: ¿Qué méritos tiene Gisella Ortiz para ser ministra de Cultura? ¿Acaso sabe de gestión pública cultural o, por lo menos, es una intelectual o artista? Y no se haga la eterna hermana doliente por La Cantuta, pues trabajó para el congresista fujimorista Víctor Antonio Becerril en el 2000 e integró la lista congresal por Amazonas de “Todos por la Victoria” del candidato fujimoristoide Ricardo Flores en el año 2001. Todo esto DESPUÉS de que su hermano había sido asesinado en 1992. La excusa absurda que dio (leer https://larepublica.pe/politica/237244-me-deje-llevar-por-la-amistad/) no explica su hipócrita incoherencia.

VIDEO RECOMENDADO

Luis Barranzuela, el nuevo ministro del Interior que se opone a la erradicación de la hoja de coca.