-Estimado Pedro Salinas… ¿Cómo puedes tener sangre en la cara de criticar tanto a este previsible (des)gobierno senderoide ayer en LR si fuiste de los que más abogó por el voto en blanco en la segunda vuelta? Y hay varios colegas más de ese tipo (Oxenford, Lúcar, etc) que ahora también peroran así después que nos han jodido sideralmente al resto con estos senderoides en el poder. Silencio por favor, que calladitos se les ve más bonitos.

-Este manotazo de ahogado del gobierno de volver a colocar al GLP en el Fondo de Estabilización, es un acto desesperado para demostrarle a las tribunas que algo se está haciendo, pero que no solucionará el tema. Se está implantando un subsidio indiscriminado y muy caro, que se pagará siempre de una manera u otra y que se presta para mil trampas. Tampoco creo que el balón baje esos 11 soles de precio. Habría que ensayar otras medidas, como que se pague la paridad de exportación y no la paridad de importación al fijar el precio. Que se permita que el público recargue sus balones en los grifos (incluso se podría fomentar que se usen balones de otros tamaños más pequeños para que sea más fácil el transporte), pues así se podrían ahorrar como 15 soles de la distribución. Que se consienta la libre importación de balones de gas de Bolivia y Ecuador (en lugar de que están entrando por contrabando). O ya olvidarnos del gas para cocinar y reconvertirse masivamente a cocinas eléctricas de inducción, que consumen menos energía que las convencionales. Alguno me dirá que tender más redes de gas natural (que es más barato que el GLP), pero eso solo es factible en Lima y en alguna otra ciudad. Hacer un gasoducto para el sur costaría US$ 7 mil millones y sin mayor oferta que atender. ¡Mejor regalas miles de cocinas de electricidad inductivas o subsidias el GLP a gastar esa millonada, como quiere Mohme!

Una peligrosa propuesta de Perú Libre fue presentada en un foro virtual el 9 de febrero de este año. Guido Bellido, junto con otros tres ahora congresistas –Guillermo Bermejo (Lima), Alex Flores (Ayacucho), Silvana Flores (Junín)–, prometió romper relaciones con el gobierno de los Estados Unidos.