-¡El Perú es un país tan inestable que ni te deja pasar tranquilo el mismo Viernes Santo! Uno veía a Harvey Colchado y su policía política rompiendo la puerta del domicilio de la presidenta y después allanando Palacio, mientras la noticia rebotaba por todos los medios internacionales, y provocaba ponerse a cantar “Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz…”. Qué vergüenza y qué desazón constatar, una vez más, que somos una republiqueta folclórica, donde la presidenta es un personaje tan poco inteligente, corruptón y mediocre que se le ocurre aparecerse con esos relojes y la Fiscalía está tan politizada que tan sospechosamente la arrincona inmediatamente y no respeta ni siquiera la majestad de la institución presidencial, por más que quienes se hayan puesto la banda hayan resultado tan indignos. Para llorar.

-A Vizcarra le allanan su domicilio luego de largos meses... A Gorriti le dan cinco días para que entregue su celular (o sea, el mensaje es “Compadre, te damos harto tiempo para borrar todo”). Jamás se allanó el IDL tras las declaraciones de Villanueva... A Boluarte, en cambio, le intervienen su domicilio y Palacio a tan escasos días de la denuncia de los relojes. ¿Eso no se llama doble rasero?

-Pocas veces he visto algo más vergonzante, inédito y fuera de lugar que ese comunicado del Ministerio Público casi pidiéndole perdón a Gorriti, Vela y Pérez por investigarles. Espero que mi condiscípulo el fiscal Chinchay haga honor a su excelente reputación y que esta pesquisa no sea más que un montaje para fingir una investigación y luego exculparles, tal como, por ejemplo, antes el difunto CNM caviar lo hizo varias veces con el juez César San Martín (CSM). Espero que Gorriti no termine siendo también el titiritero de Chinchay, como evidentemente lo es de Vela, Pérez, Sánchez y Zoraida (y al parecer también de Villena).

-¿Con qué sangre en la cara Sigrid Bazán puede salir a criticar a Boluarte por su reloj si ella hasta ahora no ha explicado la compra tan extraña de su departamento?