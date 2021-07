[Opinión] Aldo Mariátegui: Beto define a caviares y a Vizcarra

Transcribo algunas respuestas de Beto Ortiz de una entrevista que le han hecho recientemente en la revista Cosas. Una vez más, Beto nos muestra aquí una lucidez respecto a muchos temas que ya bordea la genialidad. Por su agudeza veloz, creo que viene a ser nuestra versión local del gran periodista argentino Lanatta. Como hoy no puedo –y no debo transcribir más–, les recomiendo que compren la revista. Allá va:

¿Cómo te has convertido, Beto, en el periodista preferido de mis padres? No sé. Supongo que los que somos más viejos y hemos vivido las épocas feas de este país no somos caviares, como ustedes, los jóvenes. ¿Qué es un caviar para ti? Es un chico del sector socioeconómico A/B, que estudia en la PUCP, trabaja en COSAS y cree que es de izquierdas. ¿Te suena? Entonces, ¿yo soy caviar? Total (…). ¿A partir de ahora serás más “anticaviar” que apegado al fujimorismo? Ser anticaviar es una manera de ser disidente, ¿no? En un país en el cual todos son caviares. Son caviares por necesidad, porque tienen que pertenecer. Si quieres pertenecer a la argolla académica, literaria, gastronómica, tienes que ser caviar… Yo estoy en la posición en que no me interesa pertenecer a ninguna argolla, y no tengo que pedirle favores a nadie. No tengo que opinar de determinada manera para que me sonría el editor, la editora o la jefa. Pero entiendo que hay gente que tiene que hacerlo. ¿Por ejemplo? La gran mayoría del país, (la gente) que trabaja en el medio en que tú trabajas (…). ¿Cómo describirías a Vizcarra? Un psicópata. ¿Cómo describir a un sujeto que tiene la sangre fría de vacunarse triplemente después de haber desencadenado la horrenda masacre que fue su gestión de la pandemia en el Perú? Es un miserable que, si se zurra en las tumbas de cien mil peruanos, es porque se sabe intocable y se regodea obscenamente en su soberbia impunidad.

¡Olé por esas definiciones!