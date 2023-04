[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “¡Becerra, sos un crack!”

-¡Este ministro de Educación Becerra es un crack! Quitarle la Sunedu y maletear sin asco a la caviarada con sus consultorías. Pedir el retiro de la CIDH y llamar “adefesio” a ese instrumento legal de dominio caviar. Proponer la urgente pena de muerte contra el crimen. Soltar verdades como que profesores como Castillo violan los derechos de los niños. ¡Me encanta que diga cosas que son blasfemia para los caviares! Ojalá que no lo boten, que el tipo es sensacional.

-Este inminente regreso de Toledo promete ser movido… ¿Se acuerdan cuando Eliane Karp le escribió esto a PPK en 2017 en su Facebook: “!Qué vergüenza PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar, because I know what you did last time”. ¡Uuuyyy!

-Perú debería imitar a Honduras, que hace poco ha retirado a su candidato a la Comisión CIDH,y sacar de la carrera a la caviaraza Julissa Mantilla. Pero la caviarada, la miopía y la cobardía pesan todavía mucho en Torre Tagle. Este Gobierno se va a arrepentir de mantener a esa enemiga allí.

-Pregunta pertinente: ¿Le sigue el Estado repartiendo publicidad estatal desbocada a las radios y redes de provincias o ya se cerró ese caño corrupto?

-Ante tanto congresista comprado e ignorante… ¿No tuve la razón hace años, en ese debate desde Correo, donde propuse que el mérito debiera primar sobre la representatividad, por lo que deberían establecerse más requisitos para ser legislador? Me gané un cargamontón, pero el tiempo me ha dado la razón. Y con creces...

-El delincuente de Lula ya visitó al líder chino Xi y acaba de recibir al canciller ruso. Con sus eternos sueños imperiales y antiamericanos, ya se alineó con los enemigos de EE.UU. Ya se olvidó que la fiscalía gringa detonó Odebrecht y le tumbó junto a esos mafiosos. Los gringos le van a dar su chiquita de nuevo si sigue así. Y Lula ha regresado más rojo que nunca en cuanto a política interna, pero hoy la derecha es la mitad de Brasil. Sigue así y no acaba su periodo. Acuérdense.