[Opinión] Aldo Mariátegui: Atención JNJ, otra más de CSM

- Todos esos izquierdistas ignorantes (valga la redundancia) que repiten que el recientemente desaparecido exdictador Francisco Morales Bermúdez integró la llamada Operación Cóndor deberían leer el capítulo “El secuestro de los Montoneros” del libro Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda antes de reiterar ese disparate. El Gobierno de FMB capturó en Miraflores a parte de una banda de Montoneros (terroristas argentinos), permitió un brutal interrogatorio aquí por parte de militares platenses a dos de ellos y luego los deportó a Bolivia. Fue un hecho aislado y bilateral, no parte del accionar sistemático de la red militar sudamericana de Cóndor.

- El semanario H-13 nos reseña otra más del ínclito vocal supremo César San Martín (CSM). Resulta que CSM no quiere inhibirse de ese caso sobre la extraña descalificación años atrás de un consorcio que competía con Odebrecht en Proinversión por el Gasoducto Sur y que implica al abogado Jorge Danós, quien redactó el tan oportuno informe que validó esa salida de la carrera y que –según afirma el semanario– trabajó junto a CSM en el Estudio Ugaz de 1994 al 2004. Esa pasada cercanía profesional de CSM con el Estudio Ugaz se acrecienta cuando H-13 revela que los actuales abogados de Danós para defenderse en ese proceso provienen de ese mismo bufete. Obviamente, al MP le preocupa que el corazoncito (si es que ese lo tiene) de CSM lata mucho hacia las posiciones del Estudio Ugaz y su fallo sea sesgado. Pero dudo mucho que CSM se inhiba, que no le gusta hacerlo. No lo hizo con Fujimori a pesar de que este lo había botado justamente del Poder Judicial por soltar a un cura belga o francés que estaba acusado de terrorismo, ni lo hizo conmigo pese a que revelamos en Correo todos sus e-mails con abogados españoles y peruanos para condenar a Fujimori. Apuesto a que CSM no se inhibirá, a que ganará el Estudio Ugaz y a que la JNJ no dirá nunca nada: CSM siempre se sale con la suya, ante el eterno silencio de sus colegas y los medios.