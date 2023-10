Israel cometió un error descomunal en 2011 al canjear 1,000 peligrosísimos terroristas por el soldado Gilad Shalit. Unos 300 de ellos cumplían cadena perpetua precisamente por su ferocidad extrema. Incluso el actual líder de Hamás Yahya Sinwar fue liberado. El entonces ya primer ministro Netanyahu (cuya cabeza debe rodar por este tremendo fiasco) y ese 79% de israelíes que apoyaron ese intercambio fueron unos suicidas. En su momento toda esa operación me pareció un dislate. -Siento vergüenza profesional cuando observo que la caviarada de la británica BBC y de las estadounidenses Associated Press y MSNBC evita llamar ‘terroristas’ a los carniceros de bebés de Hamás y usan eufemismos como ‘militantes’. En Lima son unos huachafos, unos intelectualoides desinformados o unos caviares los que elogian a la BBC porque es “neutral”. La BBC tiene muy buena calidad, pero es bastante caviarona. Y mi desprecio colosal hacia la izquierda peruana y mundial crece aún más por su eterna e infantil posición anti-israelí. Seguramente ignoran que la mayoría de los adultos masacrados de esos kibutz eran votantes izquierdistas, que Israel fue un sueño de la izquierda (José Carlos Mariátegui fue muy projudío) y que el laborismo gobernó Israel por décadas. -Israel debe tener mucho cuidado de que sus enemigos hayan anticipado su reacción y les estén metiendo adrede en una ratonera para luego atacarles por la espalda desde el Líbano y Cisjordania. El combate urbano es muy difícil por los escombros (revisen Stalingrado), trae muchas bajas y estos bárbaros deben haber llenado de trampas cazabobos a toda Gaza, además de ser suicidas. -Gaza no es una cárcel. Antes era de libre tránsito e Israel hizo ese muro solo por los ataques que sufrió desde allí. Existe una frontera con Egipto, que estos “hermanos árabes” no abren. Tampoco Egipto les dio pasaportes a sus “hermanos” palestinos cuando Gaza estuvo bajo su dominio desde 1948 hasta 1967. -Lean el clásico “Choque de civilizaciones” de Samuel Huntington.