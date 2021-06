[Opinión] Aldo Mariátegui: Apuntes electorales a las dos de la mañana

Estas líneas están siendo escritas siendo las dos de la mañana en Madrid y tan solo con el resultado de la boca de urna como dato, a favor por solo 0.6% para Keiko, así que disculpen cualquier inexactitud. A ver, el resultado es muy bueno porque no ganó el comunista y Keiko logró remontar ese 0.6 de diferencia que el comunista le llevaba en esa encuesta del viernes de Ipsos que no se podía publicar. No es muy bueno en el sentido en que la diferencia es muy poca, aunque algo similar a la que PPK le sacó a Keiko. Ojo que esta proyección no toma en cuenta el rural profundo (donde al comunista le va mejor), ni al voto extranjero (donde a Keiko le va mejor) y no estoy tan seguro si también abarca al voto militar (ese que le negaron a Keiko en 2016). Parece que ha subido importantemente la asistencia en el voto de nuestros expatriados (sobre todo en USA) y eso ayudaría mucho a Keiko.

En todo caso, el conteo rápido nos dará datos más exactos. Por lo visto en esas imágenes tan emocionantes, el voto de los mayores de 70 años ha sido muy importante. Hemos visto octogenarios y hasta nonagenarios sufragando y allí hay un bolsón importante de votos. Sea por patriotismo, sea por la amenaza familiar de que les cortaban el Netflix si no iban (¡lo segundo es una broma!), nuestros viejitos se han jugado un partido aparte y ellos son los verdaderos héroes del bicentenario, no esos jóvenes vizcarristas revoltosos que nuestra prensa y la caviarada endiosaron absurda e infantilmente: muchísimo más constructivo es cambiar la política con el voto que con el activismo callejero. Pero la juventud es una enfermedad que se cura con edad.PD.: Nuevamente, una invocación a aceptar los resultados sin piconerías y sin violencia. Conociendo a los rojos y su propensión a la matonería, sé que esto va a ser difícil. Pero espero que no hagan sus algaradas.