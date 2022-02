-Y una pesadilla se hizo realidad: al matón Zar Putin se le ocurrió intentar resucitar el difunto Imperio soviético (para recuperar tierra, prestigio, popularidad) e invadió Ucrania. No le pensé tan estúpido y creía que estaba solo gruñendo hasta conseguir alguna ventaja y retirarse. Desde Hitler (Polonia) hasta Saddam (Kuwait), estos dictadores desafían toda lógica y meten el dedo en el enchufe porque se sienten intocables. Esta invasión no va a ser buena para nadie, comenzando por los muertos, huérfanos, mutilados y destrozos que generará. Ucrania pierde su libertad. Rusia se embarca en una aventura militarista que tan solo la empobrecerá, la aislará y la entregará en manos de los chinos, porque no le van a poder vender más que a ellos. Occidente se gana con varios dolores de cabeza (inestabilidad en mercados, refugiados, que ahora China e Irán se envalentonen y Pekín ataque a Taiwán y Teherán siga con su programa nuclear hasta que Israel les evapore). A los peruanos nos van a subir los precios del pan y fideos (trigo), aceites (soya), y combustibles (gas y petróleo). Lo único positivo de toda esta agresión rusa sería que USA se convenza de que hay que eliminar de una vez por todas a los gobiernos latinoamericanos que son aliados de los rusos (Cuba, Venezuela y Nicaragua) y derrocar de una vez a los dictatoriales castrismo, chavismo y orteguismo.

-El Congreso no le puede otorgar la confianza a Aníbal Torres como premier después de que esta funcionaria Ximena Pinto haya revelado cómo pretende este manipular la publicidad estatal. ¡Un tipo así es más bien digno de una moción de desconfianza! Y si el Ejecutivo intenta cerrar al Legislativo, pues se le vaca.

-¿Por qué Jackie Fowks (El País) no le preguntó a Avelino Guillén sobre los ascensos policiales y los nombramientos de prefectos cerronistas y senderoides? ¡Después esa se pretende la gran periodista!

