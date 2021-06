-Me comenta un amigo economista: “Aldo, creo que un enfoque estadístico superior a esta actual re-evaluación de actas para dilucidar si ha habido o no fraude en estas elecciones es simplemente examinar si existe una relación significativa de anomalías en la distribución de votos a favor de Castillo en las mesas donde solamente hubo personeros de Perú Libre. La data para este análisis específico existe. Esto te otorga rigor matemático, elimina las subjetividades en los JEE y JNE y abarca el total de actas. ¡Eso debió hacer Ipsos!”.

-¡Rick de Santis, gobernador republicano de Florida, es un crack! Acaba de ordenar que en su estado obligatoriamente se dicten cursos de educación cívica sobre los males que ocasionó el comunismo y otros totalitarismos a la humanidad. También ha ordenado que las universidades no puedan censurar, silenciar ni castigar opiniones de estudiantes que no sean “políticamente correctas”. Hoy en día, en muchos campus no se puede discrepar de la caviarada académica dominada por el marxismo cultural (ideología “woke”) sin ganarte serios problemas. Eso es darle la batalla cultural a la izquierda para evitar que se apoderen del “sentido común”.

-¿Mi amigo el opinólogo Gustavo Rodríguez estará también orgulloso de que el dólar esté ahora casi en cuatro soles por jóvenes burguesas como esa hija suya que fue personera de Castillo (y las otras dos sus votantes), encareciéndoles la vida a los pobres que estas tres dicen defender? ¿O que el empleo decaiga por falta de inversión privada? Como sostuvo Piérola, la gente (padre e hijas) está bien desconcertada en el Perú…

-Ned Price, el portavoz USA que acaba de elogiar las elecciones peruanas, es un “progre” confeso. Y ojo que dijo: “Apoyamos que se dé tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana”. O sea, prisas no hay.