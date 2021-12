-No me sorprende que este gobierno comunista nos quiera meter ahora el lema “Siempre con el pueblo” hasta en la sopa. Esos slogans demagogos son típicos de rojos, fascistas y populistas, con “El Pueblo” como un señor pobre, buenote y explotado, al que ellos defienden de élites locales malvadas y pérfidos extranjeros. Como Velasco, con su obligatorio “Día de la Dignidad Nacional” (9 de octubre) para conmemorar su aparatosa captura de la IPC.

-¡Me había olvidado que la ministra Anahí Durand había nombrado antes a su amiguito y camarada de partido Sergio Tejada como mandamás del INABIF! Tejada se suma así a Lucía Alvites y a Patricia Bocanegra, a la gentita veronikera de Anahí que ya goza de miles de soles del presupuesto gracias a ella. ¿Cuál será el próximo camarada afortunado? ¿Aída “Maserati”? ¿Álvaro Campana? ¿El marido de Verónika? “¡Salvo el puesto público, todo es ilusión!” aúlla ahora la izquierda.

-La lógica peruana es que si pones un negocio en un barrio y te va bien tienes que darle de tu plata y trabajo a los vecinos, como sucede ahora con las minas. Incluso, escuchas imbecilidades como esta de Wilber Fuentes Agüero, del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas: “Si (la minera) no deja beneficios operando, y tampoco va a dejar beneficios sin operar, prácticamente no perjudicaría en nada a las comunidades de Chumbivilcas si deja de funcionar Las Bambas”. Claro, a Wilber le importa un pito que su país deje de percibir divisas vitales, que mucha gente se quede sin trabajo y que se espante a la inversión. Él y su jauría solo quieren la suya porque “son vecinos, es su derecho y se lo merecen” y si no, la matonería. El problema del Perú es la mentalidad e “inteligencia” de su gente. No hay otra.

-Consejo: si un caviar te ladra: “viejo lesbiano”, respóndele: “joven hermafrodita”. Además, concuerdo con el cómico Borat de que las películas de lesbianas son de las mejores del cine.