Toledo se ha asustado, por lo que ha prescindido de la abogada gratuita estatal que le proporciona USA (Jodi Linker) y -con la plata que nos robó- ha contratado los carísimos servicios del reputado bufete Wilmer, Cutler Pickering, Hale & Dorr, con los abogados David W. Bowker (US$850 la hora) y Kelsey Quigley (US$490 la hora) como sus letrados. Como casi a Toledo se le han acabado los recursos normales, estos han planteado un recurso raro, llamado “procedimiento civil federal”, que demanda al Departamento de Estado. Vamos a ver si prospera este oneroso (con nuestra plata) manotazo de ahogado.

-Ante este ciclón que ha asolado el norte y amenaza Lima, lo normal y patriota sería que los puneños y otros suspendan sus revueltas para no distraer al país contra este desastre. Pero, como “el peor enemigo de un peruano es otro peruano”, eso seguramente no sucederá.

-¡Qué gusto que el extribuno TC José Luis Sardón haya derrotado a Teresa Quiroz, la candidata caviar, para integrar el directorio de la Sunedu como el representante de las universidades privadas! Otra derrota caviar reconfortante.

PD.: Les cuento que sí funcionan muy bien estas campañas de quejas por correo electrónico por nuestro país. La última contra un despacho infame del corresponsal de La Vanguardia ha motivado que el defensor del Lector de ese medio le dedique ayer su columna a este tema. Si bien su respuesta es lamentable y más parece “El defensor del Corresponsal”, por lo menos sí han sentido la queja, la próxima vez no se excederán así y ahora saben que existen peruanos vigilantes. En esta tónica ahora les insto a que le escriban -no importa si es en castellano- al prestigioso intelectual liberal gringo Francis Fukuyama, que increíblemente ha firmado una carta que pide que Toledo no sea extraditado. Respetuosamente aclárenle que está apoyando a un delincuente. Su e-mail y su Twitter son f.fukuyama@stanford.edu y https://twitter.com/FukuyamaFrancis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor