-Nunca tuve ninguna simpatía por Acción Popular, salvo algunas pocas figuras suyas (como Vitocho). Los dos gobiernos de Belaunde fueron desastrosos. Paniagua nunca dejó de ser un democristiano y lo demostró con el breve y sobrevalorado gobierno caviarazo que hizo, donde Diego García Sayán mandaba. El acciopopulistoide PPK me recordaba mucho a Belaunde por inútil y desconectado. Y Merino más torpe no pudo ser ante el cargamontón que le armó la caviarada, la izquierda y varios medios (La República, Latina, Canal N, RPP). AP nunca tuvo una ideología aceptable (salvo frases telúricas gaseosas tipo “El Perú como doctrina”, ¡plop!) y siempre tuvo a las izquierdas demenciales (los seoanistas en los 60, los lescanoides provincianos de hoy en día). Belaunde fue tan inútil que no pudo impedir el cantado golpe velasquista y nos dejó después al Aprocalipsis. En el primer gobierno implementaron un desarrollismo que reventó la economía con una maxidevaluación, mientras que en el segundo gobierno simplemente no sabían qué hacer y nos dejaron a Sendero y una inflación altísima, además de varios escándalos feos de corrupción. ¡Con decirles que Toledo o Humala parecían estadistas de carácter al lado del extraviado Belaunde II! Por eso, no me sorprende que ahora estén tan podridos y muchos de sus congresistas sean cutreros o guardaespaldas de Castillo. Eso es AP.

PD.: El Congreso peruano no admitió a debate una moción para condenar la invasión rusa a Ucrania… Entiendo a los que se opusieron: de Perú Libre o de una cosa como Valer, de quien no se puede esperar nada bueno, y son tan repelentes como Putin. Pero hubo 26 abstenciones… ¿Abstenerte frente a una situación tan clara? O apoyas la salvajada de Putin o apoyas a los agredidos, pero que ni siquiera puedas pronunciarte… ¿Se puede ser más cobarde o poca cosa? Ya, Acción Popular nunca ha valido nada, pero uno creía mejor al almirante Cueto.

