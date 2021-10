- Castillo y los rojos volvieron a presentar una serie de remedios (créditos, exenciones, “industrialización”, cooperativismo, proteccionismo, subsidios…) que NO van a servir de nada para aliviar la pobreza rural porque no se ataca los DOS principales problemas estructurales de nuestro agro, que son 1) el 55% de los predios agrarios NO están titulados. O sea, no existen legalmente. 2) El Perú se minifundizó por la reforma agraria: ¡el 80% de los predios agrarios peruanos menos de 5 hectáreas!, ¡el 60% menos de 2 hectáreas!, ¡el 45% menos de 1 hectárea! ¡Son casi jardineros! Son unidades muy pequeñas y por eso muy improductivas. Súmesele lejanía, escaso rendimiento, tierras pobres en la altura y siembras de poco valor (nadie se hace millonario sembrando papas) para darse cuenta por dónde vienen los problemas. El mayor aliado de la pobreza serrana es la dispersión territorial: mucha gente vive en grupos muy pequeños y en sitios muy alejados y agrestes. Eso imposibilita darles buenos servicios e integrarles al mercado.

- PD.: El expresidente Francisco Morales Bermúdez cumplió 100 años ayer. Su mayor logro: derrocar a Velasco y purgar después a los militares comunistas. Eso evitó valientemente que esto sea una Cuba (tal como parece que se va a convertir ahora). Y revirtió varias barbaridades velasquistas. Deméritos: no convocó a elecciones inmediatamente, no devolvió los medios, manejó mal la economía, bajó aún más los límites de tenencia de la tierra, dio una pésima Ley del Inquilinato y fue ministro de Economía de Velasco. Calumniado: la izquierda le acusó falsamente de pertenecer al Plan Cóndor por deportar a unos indeseables terroristas argentinos (“Montoneros”).

El centenario y retirado Morales se opuso a la ascensión del senderoide Castillo. ¡El centenario demostró tener muchos más pantalones que muchos de sus colegas!

