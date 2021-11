(OPINIÓN) Aldo Mariátegui: A llorar ahora al tajo

Les apuesto doble contra sencillo que el 99% de los trabajadores mineros formales peruanos votaron por el lapicito de Castillo. Ahora veré –con cierto schadenfreude– cuántos de ellos perderán sus empleos con este gobierno que se ha puesto a cerrar minas por su ideología antiextractivista y marxista, con esa visión “campesinista” que llega al absurdo de sostener que las precarias agricultura y ganadería serranas van a generar tantas o más divisas que las exportaciones mineras. ¡O sea, el queso cajamarquino, el cuy, las llamas y las papas nos van a traer muchos más miles de millones de dólares anuales que el cobre, el oro y la plata! ¡Es impresionante como una imbecilidad así puede ser creída!

Pero en esta tragedia antiminera no solo hay que repartir palo al “electarado” o a los demagogos como Arana, Bellido, Mirtha Vásquez o Rocío SS. Mucha responsabilidad de lo que pasa también recae sobre la Sociedad de Minería y los grandes mineros peruanos, que jamás entendieron que tenían que promover una intensa y continua guerra ideológica, comunicacional y cultural contra el marxismo antiminero si es que no querían llegar a la situación actual, de perder sus minas y su país con los rojos. ¿Acaso el agredido Eduardo Hochschild financió alguna vez a un “think tank” o a medios que enfrentasen en el terreno de las ideas y de la propaganda a las tan eficientes ONG antimineras? Eso le habría costado bastante menos que los US$300 millones que ha perdido su acción. ¿Acaso Roque Benavides creó una ONG Grufides de derecha para combatir al Grufides de Arana y Mirtha Vásquez? ¿Acaso los Navarro Grau, Baertl o los Arias impulsaron radios en provincias? No. Todo fue pasividad, pensar que soltando algún dinero alrededor de las minas ya estaba o que Llorente y Cuenca o Apoyo se lo solucionarían. Bueno, no se lamenten de lo que está pasando. Se les advirtió por muchos años. A llorar ahora al tajo.

