Faltan tres días para 28 de julio. Ese día, el presidente electo Pedro Castillo asumirá el cargo y dirigirá un mensaje a toda la nación, desde el Congreso de la República. ¿Cuáles son los puntos que deberían ser los más importantes en este? ¿Cómo dirigirse al país en este momento tan delicado? Haciendo un pequeño ejercicio de imaginación, quisiera proponer algunas ideas que me gustaría escuchar por parte del nuevo presidente:

“Queridos compatriotas. Sé que muchos no votaron por mí en la primera vuelta y que la segunda dejó un país polarizado. Sin embargo, quiero que sepan que este no será un gobierno que divida a los peruanos en relación a posiciones políticas o económicas, sino uno que trabaje para unir a esta República”.

“Nuestro sueño es construir un país que crezca sin olvidar a nadie, brindando la estabilidad necesaria. Por eso, entre otras medidas, vamos a mantener la actual gestión del Banco Central de Reserva y respetaremos los fundamentos macroeconómicos que han facilitado el crecimiento”.

“La prioridad de este gobierno a partir de hoy será superar la crisis sanitaria que ha golpeado tanto a nuestro país. Continuaremos con la programación de vacunación dejada por la gestión saliente, respetando los contratos ya firmados. Todos los peruanos serán vacunados antes de fin de año”.

“Solo habiendo superado la pandemia, impulsaremos la propuesta de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, esta se hará por los cauces legales. Será presentada en el Congreso, de manera multipartidaria, y se respetará la decisión que ahí se tome”.

“Fortaleceremos los esfuerzos de integración regional para promover la unión de nuestros pueblos y economías. Estos espacios serán, además, el centro de negociación para encontrar salidas a los regímenes autoritarios de nuestra región, a través de impostergables procesos de transición democrática”.

“Esta coordinación también servirá para unificar estrategias en la crisis humanitaria de migrantes venezolanos. Quiero pedir disculpas por toda expresión de xenofobia que haya tenido en campaña. En este gobierno, los inmigrantes serán respetados e integrados. Las políticas migratorias tendrán como base los principios de empatía y solidaridad”.

“Asimismo, he entendido también la importancia de políticas que protejan a otras poblaciones que suelen ser víctimas de abusos. Vamos a trabajar para erradicar los feminicidios y la violencia contra la mujer. Este será un gobierno con enfoque de género. También, impulsaremos el respeto de derechos de peruanos largamente discriminados, como la población LGBT y los pueblos indígenas y afroperuanos”.

“Finalmente, tengan la seguridad de que ninguna persona cuestionada tendrá un rol en este gobierno. Quienes enfrenten procesos lo harán sin ningún tipo de blindaje. Queremos un país más limpio y justo”.

Estas son solo algunas ideas que me gustaría a mí escuchar en el mensaje del nuevo presidente. ¿Escucharemos un discurso en este tono? Probablemente no. Pero es importante tener claro lo que uno espera y exigirá del próximo gobierno. ¿Ustedes qué quisieran escuchar este 28 de julio?

