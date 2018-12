Plagio es plagio

En los últimos días, el fiscal José Domingo Pérez ha sido acusado de plagiar partes de su tesis de maestría. Ante la grave denuncia, los defensores de Pérez han encendido la hoguera mediática contra el portal de noticias Altavoz y sus periodistas por publicar la noticia.

En el Perú, los escándalos de plagio han alcanzado a diversas personalidades, desde el ocurrente César Acuña, quien dijo que no era plagio, sino copia, hasta el actual e impresentable fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. En ambos casos, la prensa y la ciudadanía condenaron enérgicamente aquellos vergonzosos actos. Sin embargo, cuando Altavoz publicó la noticia del presunto plagio en la tesis de Domingo Pérez, la ciudadanía, lejos de condenar el acto, emprendió un linchamiento mediático contra los destacados periodistas del medio. Pero lo más preocupante fue que varios cibernautas, en vez de defender a Pérez, condenaron que el portal suelte la noticia. Aquello es peligroso, puesto que existe una tendencia a censurar o restringir a la prensa si la información que posee no le agrada a un sector. Sin embargo, el apoyo a Pérez ha surgido debido a que, después de mucho tiempo, ha dado la sensación popular de que la justicia por fin funciona en el Perú. Y aquello es muy importante, debido a que la presunta culpabilidad de Pérez en el plagio de su tesis no exculpa a Keiko, Alan y menos a Chávarry de todas las investigaciones y graves cuestionamientos que tienen.

José Domingo Pérez deberá responder ante la universidad en caso de encontrar plagio en su tesis. Sin embargo, aquello no desmerece ninguna de las investigaciones que está realizando; e incluso, el país necesita que continúen y que todos los involucrados en actos delictivos en la administración pública sean acusados ante el juez.

¡Feliz Navidad!