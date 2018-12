Cultura y economía

La semana pasada, el MEF defendió la necesidad de revisar la efectividad de la exoneración del IGV a los libros y eventualmente la adopción de medidas alternativas. Cualquier política pública –pero más una exoneración tributaria, que es excepción a la regla– debe ser testada, analizada, discutida, revisada y eventualmente revertida.

El problema es que cuando hay otras exoneraciones inefectivas (casinos, Amazonía, etc.), revisar una que coincide con mayor venta de libros y lectoría –objetivos deseados, también económicamente, porque mejoran el capital humano y la productividad– no parece lo más oportuno. OK: no más exoneraciones, pero quizás no convenga comenzar por esa.

Esta discusión derivó en si son compatibles la sensatez económica y la promoción de la cultura, con unos diciendo que no debería haber ministerio y otros fustigando al “modelo” por filisteo. Yo soy un entusiasta de la fusión de ministerios y que no queden más de 12. Pero cuáles sean esos 12 depende de la realidad de cada país (no de un ‘modelo’). Y si algún país debe tener Ministerio de Cultura, es el Perú. No solo por razones culturales, también económicas y políticas.

Si algo nos diferencia y nos hace únicos, es nuestro bagaje cultural. En eso se basan las ventajas competitivas de un país. A más cultura, mayor competitividad relativa como país. La economía digital es la economía de lo intangible y la cultura es el mundo de lo intangible. Un ministerio del conocimiento (eso es la cultura) para una economía del conocimiento.

En lo político, el de Cultura debe ser el ministerio de lo que nos une; de los valores “pan-peruanos”; desde donde se debería empezar a construir los consensos que nuestra viabilidad como país requiere, no solo de cara al bicentenario.