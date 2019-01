Brasil de Bolsonaro

Brasil genera más del 2.9% de la producción mundial y casi 33% del total de América Latina. Además, tiene casi 210 millones de habitantes. Los datos lo convierten en un referente regional. Lo que pase con Brasil impactará en la región. Jair Bolsonaro, un ex militar, asumió la presidencia el 1 de enero de 2019, con una larga carrera política, pues fue diputado federal por Río de Janeiro desde 1991. Es conservador, pero en el campo económico es ultra liberal. Su ministro de Economía es Pablo Guedes, graduado en Economía en la Universidad de Chicago. En Justicia y Seguridad Pública nombró a Tomás Moro, conocido por liderar la Operación Lava Jato y condenar al ex presidente Lula da Silva a nueve años de prisión. El canciller es Ernesto Araújo, declarado admirador de Trump, y la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos es Damares Alves, una pastora evangélica. Cinco ex militares, un colombiano nacionalizado brasileño y dos mujeres integran su gabinete de 22 ministerios.

La economía brasileña enfrenta graves problemas: primero, creció solo 1.1% en 2017 y 1.3% en 2018, cifras pequeñas pese a que significan una recuperación después de la recesión 2015-2016. Segundo, y casi como consecuencia, el desempleo se ubica en 14% de la población económicamente activa y sigue creciendo. En tercer lugar, un sistema de pensiones desfinanciado y que explica, en gran parte, el déficit fiscal. Cuarto, la pobreza ascendió a 26% en 2017. Guedes ha planteado un programa económico liberal, con ajustes para cerrar el déficit fiscal, reducción del tamaño del Estado, privatizaciones, mayor confianza en los mercados, etc.

El principal medio de comunicación con la población es Twitter. Conservador, nacionalista y liberal en lo económico. Así es Bolsonaro.