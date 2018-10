Antipasto Gagá II

La situación política está más burbujeante que copa de champán. Nos dicen que el ‘recontrapotente’ tenor y congresista renunciante de las tiendas naranjas tuvo un tentador ofrecimiento: ocupar el sillón del Ministerio de Cultura. Do, re, mi, fa, sol. El cantor y político sueña y ‘resueña’ con un espectáculo de rompe y raja en el Gran Teatro. Laralí, laralá.

Un jurista de nota, zorro él, nos explicó “que tenía más que ‘manyado’ al fiscal Billy ‘The Kid’ Pérez. Facilito –afirmó–, fue a México querido, creó guerrilleros senderistas, despotricó contra el fiscal de la Nación y aquí no pasa nada, señoras y señores”. Preguntamos al letrado el porqué y dijo: “Ponte mosquita, pues. Tiene su ONG que lo defiende y ‘cacarea’ ante la CIDH, donde hay puro beluga”.

“¿Beluga?”, inquirimos desconcertados. “Bien lentita estás, ¿no? En esa comisión afirman que los críticos de Billy ‘The Kid’ Pérez lo están atacando y este pide garantías. Después, sus amigos ‘oenegeros’ lanzan el notición, la primicia, ya no ya. ¿Cuál? Que le forzaron la chapa de su ‘depita’ miraflorino”.

Y continúa: “Sus seres queridos estaban adentro y no sintieron ni chus ni mus. Andaban en otra. La fotito de la chapa se ve normalita nomás. Al toque sus ‘adús oenegeros’ publicitan el ‘pantallazo’ de un ‘traidorete’ o testigo protegido”.

“Sus amiguitos en los medios lo repican. ¡Campanazo! Los chats naranjas (si quieres ponerte fina, di ‘orange’ nomás) rajan de Billy ‘The Kid’ Pérez y además la China menciona al añejísimo y tozudo fiscal de la Nación”.

“No amerita cana lo dicho, pero se arma un escándalo mayúsculo. Gran emboscada. Billy ‘The Kid’ Pérez sabe que la extorsión funciona. Cantas todas tus mamaderas. Me recuerda a tu tío Vladi”. “¿Al mío?”, exclamamos. “Si no es tu pariente, no hagas tanto merengue. Lo que te digo, es”, espeta.

Nos cuentan que en los predios del Poder Judicial “están patidifusos por el torpedo de Billy ‘The Kid’ Pérez contra la vocal de la sala superior que sacó de cana a la China y otros. Asadazos están”, asegura un lorito ‘chismosón’. “Vincular a la dama con Los Cuellos Blancos del Puerto fue un poco demasiado, como dicen en mi tierra charapa”, finalizó.

Nos soplan al oído que “el Parlamento es un avispero. Mucho traidor. Han seguido el estilacho de PPK, comprar almas que tienen problemitas que nunca faltan. A punta de anticuchos los tienen. Pero el visor de Martincito y los otros cuellos apunta al fiscal viejo. Lo quieren di-sol-ver”. Y colorín, colorado, chaucito. Nos vemos.