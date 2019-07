Usemos la capacidad de terceros

Básicamente, el único proyecto que se ha ejecutado a buen ritmo son los Juegos Panamericanos. Es decir, se puede hacer proyectos de inversión pública si se consiguen personas con capacidad técnica y de gestión y una modalidad de contratación que no dependa de las decisiones de funcionarios que no se atreven a firmar nada que arriesgue su tranquilidad, pues no solo corruptos, también decenas de funcionarios probos están siendo perseguidos.

Las obras de los Panamericanos se realizan con una velocidad desconocida gracias a un acuerdo gobierno a gobierno y al uso del esquema NEC 3 (New Engineering Contract), que reduce demoras y costos.

Estos contratos usan un lenguaje simple que hace menos probable las controversias; las obligaciones están bien establecidas y no hay las respuestas comunes del gobierno a los postores: “Su consulta no corresponde a esta etapa”; “véase respuesta dada anteriormente” o “remítase a las bases”.

En esta modalidad de contratación, el ganador de la licitación puede subcontratar la ejecución de la obra, pero es el responsable del proyecto. Para la preocupación sobre los precios de los medicamentos también hay solución: mientras estos, incluso los oncológicos, ya han sido aprobados por países de alta vigilancia o laboratorios mejor preparados, aquí llevan años esperando a que la Digemid los apruebe. Obviamente, las versiones innovadoras y costosas son las beneficiadas, a costa de pacientes que deben pagar mucho más. ¿Por qué no aprovechar el trabajo ya hecho por entidades mejor calificadas y usar como propias sus autorizaciones? Esto presionará a la Digemid para acelerar procesos.

Para abaratar medicamentos no es necesario sacrificar calidad ni poner en riesgo al paciente entregando cualquier genérico.