No sé si la ordenanza del alcalde de Lima, que elimina el libre tránsito de vehículos en ciertas vías, resulte exitosa, aunque experiencias similares concluyen que no lo ha sido y han tenido que ser revertidas. Lo que puedo afirmar es que nos trae los peores recuerdos de un gobierno militar represivo e incompetente en el que la corrupción era común, pero, a diferencia de lo que ocurre hoy, no envió a nadie a la cárcel porque todo el poder se hallaba concentrado en pocas manos que copaban todas las instituciones. Ergo, por más sensata que pueda ser la norma del alcalde, trae malos recuerdos.

Durante el gobierno militar, gracias al desabastecimiento del combustible, salieron tres calcomanías que de un lado decían “Ahorro es progreso” y del otro indicaban qué días no podría circular el vehículo que las llevaba.

Por supuesto que la medida no tuvo buen resultado: los pocos que podían, compraron nuevos vehículos. Los que no podían tuvieron que resignarse al recorte de sus libertades en un entorno en el que transporte público y tráfico eran muy malos, pero no caóticos, como ahora.

El alcalde ha sido muy oportuno al obligarnos a recordar cómo era la vida con el “otro modelo”: uno en el que las empresas públicas casi siempre incompetentes y corruptas (respetemos las excepciones) llevaron al Perú a la hiperinflación, la escasez, la pobreza, el autoritarismo y la tortura.

Eso es lo que hoy sufren los venezolanos bajo la dictadura de Maduro y que los obliga a migrar dejándolo todo: exactamente igual a los peruanos que migraban en esa época.

Gracias, alcalde, por recordarnos cómo era el país dominado por la violencia, la eliminación de libertades, la participación del Estado en la economía y “el lunes y miércoles no circular”.