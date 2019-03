Valor de acciones o nivel de popularidad

“El presidente no gobierna mirando las encuestas”. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto (especialmente cuando caen en las encuestas)?

Bueno, digamos que no gobiernan mirando las encuestas, pero sí que miran las encuestas cuando gobiernan y toman decisiones según lo que estas indican cuando hay una caída. En estos casos no son extrañas las medidas populistas o los cambios ministeriales; nada de lo cual ha probado ser exitoso para revertir dichas caídas de manera sostenible.

Sin estar segura de por qué, me vienen a la mente algunas de las reflexiones de Jack Ma con relación a las prioridades que deben tener los empresarios: “Primero están los clientes y los trabajadores. Los accionistas vienen detrás. No hice nada especial y mis acciones subieron; no hice nada malo, y las acciones cayeron”.

Así como las acciones, se comportan las encuestas. En lugar de estar pendientes de ellas, el gobernante debe concentrarse en servir a la población cuyo bienestar depende de las medidas que adopte, así hagan caer el “precio de las acciones” (léase “encuestas”).

La batalla contra el Congreso recogió el resentimiento de la población, pero la decisión y sus resultados fueron de corto plazo. Ojalá hubiera existido la misma celeridad en las obras necesarias para la reconstrucción, pero en ese momento se consideró que sería poco popular centralizar el gasto (y eso castigaría las encuestas). Hoy, poco después, la popularidad en las encuestas cae porque no se hicieron las obras necesarias para la población. En palabras de Ma: el presidente se concentró en lo que creyó que mejoraría el “precio de las acciones” o nivel de popularidad y olvidó las necesidades de la población (clientes y trabajadores), cuya solución debía priorizar.