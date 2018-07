Ciudadano, no habitante

¿Qué tal si pensamos como un habitante de Lima? Las empresas que hacen estudios de opinión nos dividen a los peruanos en varios grupos de edad. El de 18 a 25 años es el más numeroso. Pongámonos en los zapatos de un chico de clase media que votará por primera o segunda vez.

Cree que todos los políticos somos unos ladrones y mentirosos. Le han robado su celular, o a algún amigo. Pierde dos horas diarias en combis o apachurrado en el Metropolitano, tiempo suficiente para pasar un mejor rato con su pareja o jugar una pichanga. Estudia y trabaja. Ya ha tenido indicios de que esa educación no lo ayudará mucho. Sueña con su depa propio. Quizá ponga un negocio. Quizá sea informal: la regulación es imposible. Quiere privacidad, su independencia. Pero no está en planilla y no le han estado prestando.

¿Pensamos en realidad en los ciudadanos? Tienen derechos. No son solo habitantes. Son habitantes para quienes los usan para medrar o detentar el poder político, la droga de drogas. ¿Qué hacer y cómo se benefician?

Un plan urbano reduciría el valor de su depa soñado. Un sistema de permisos, uniforme en el país, y supervisión privada eliminaría las coimas y les evitaría esperar meses, reduciendo la necesidad de capital. El gestor de proyectos (PMO) que necesita la AATE le devolvería los buenos tiempos robados. La gestión de tránsito y la reforma de buses le comprarían tiempo en lo que llegan los metros. Y así.

Insisto. A la inmensa mayoría de candidatos a Lima este chico no le interesa. Están ahí para hacer de las suyas. A los cuatro que, en mi opinión, candidatean para servir, sí. Como que va siendo tiempo de que nos ilusionen con su visión de Lima. Enfrentan mucha mafia, mucha billetera y mucha demagogia. Y ya perdimos demasiado tiempo.