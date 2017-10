Vergüenza ajena

El genocida Abimael Guzmán, como todo un ‘Pacha’, espera el momento para faltarle el respeto a la corte que lo juzga por el atentado de Tarata, 25 años después. Con cálculo evidente y sabiendo que tiene para ganar y nada para perder, se exacerba, grita, insulta a la autoridad ‘por no ser escuchado’ mientras que su gavilla encabezada por la Iparraguirre sigue absorta el momento del gesto de “Gonzalo” para abandonar la sala, ante jueces disminuidos, sin mayor firmeza al ordenar la expulsión del cabecilla.

Al ver esto, no puedo dejar de preguntarme si verdaderamente ¿somos o nos hacemos? ¿Como Estado, como autoridad, seguimos sirviendo de caja de resonancia a estos terroristas que de nada se han arrepentido? ¿Habría que revisar si es pertinente darle tribuna televisada a estos terroristas que tanto daño le hicieron al país o hay otra manera de informar sin hacerles el juego? Queda claro que Guzmán y su pandilla lo que quieren es, además de publicidad, obstaculizar el proceso, evitar que hablen los testigos de aquellos atentados que, entre otros, acabaron con la vida de cientos de peruanos. Al menos, no demos pantalla para que hagan su pataleta. Sin TV, Guzmán y sus huestes, estoy convencida, tendrían menos oportunidad de hacer “show”.

La otra vergüenza no se quita ni con la renuncia de la congresista Maritza García a la presidencia de la Comisión de la Mujer. Ella siguió creyendo que la obligaron a renunciar por un error político y se fue ‘con la frente en alto’. Lo que debe hacer su partido es convencerla de que su problema es más profundo. El error es de entendimiento y de concepto sobre lo que ocurre con relación a la violencia en el Perú. Hay que demostrarle que agresores sanos no hay y que no existe nada que justifique la agresión. Ser consecuentes es siempre importante. Por eso me queda claro que Keiko Fujimori y Cecilia Chacón han sido agredidas sistemáticamente por un columnista de sátira revistera que se quedó en el machismo aceptado de los 80. Ellas están en su derecho de denunciarlo.