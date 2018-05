Querida selección: Como millones de compatriotas, tengo hijos que verán por primera vez los colores de la patria en un torneo mundial de fútbol. Empiezo agradeciéndote porque nunca te rendiste, ni siquiera cuando muchos habíamos perdido por completo la FE en tus posibilidades de clasificación, cuando nos desalentaban los que se decían conocedores deportivos afirmando que “el Perú no tenía con qué ir al Mundial Rusia 2018”.

Hoy, más que nunca estamos contigo, ‘Blanquirroja’ de mi corazón, para alentarte y para quererte, con la única condición: que dejes cada gota de sudor en las canchas rusas. Estaremos aplaudiendo tu destreza, tu picardía, tu trabajo de equipo y tu capacidad de entrega, porque has demostrado que no te sientes menos que los más grandes y favoritos.

Estamos unidos a pesar de que todos sabemos que es una injusticia que uno de tus mejores guerreros esté sancionado y no pueda ser el gran número nueve. El Perú te dará todo su cariño porque, como les has dicho a tus rivales, Francia, Dinamarca y Australia, sabemos luchar contra la adversidad. Si así lo decidimos, podemos levantarnos ante la indiferencia y, aunque no lo parezca, muchas veces seguimos desgañitándonos ante las injusticias. Lo que debemos hacer es seguir el ejemplo, tu ejemplo, querida selección, porque lograron revertir las derrotas siguiendo las estrategias de un gran líder y nunca perdiendo la esperanza.

La alegría de la clasificación fue incomparable como también el tamaño de la tristeza que se refleja en los ojos de Paolo, pero justamente ante las emociones extremas de grandeza y de pérdida, ustedes saldrán con el corazón henchido de energía para agotarla con cada gol que podamos gritar en este Mundial que tanto hemos esperado. Ninguna mala noticia logrará enmudecernos. Esta selección sigue siendo capaz de entregarlo todo para que sigamos gritando Perú, Perú, Perú. Por supuesto, los vemos en la cancha.