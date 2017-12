Sorpresa, sorpresa

Los políticos son seres especialmente curiosos. ¿Por qué lo digo? Desde que Pedro Pablo Kuczynski ganó la Presidencia, se refirió al indulto de Fujimori en múltiples ocasiones. Así que queda claro que lo tenía muy presente. Era evidente que lo usaría como su bala de plata. Y la usó, precisamente para evitar su vacancia.

Kenji fue el de las intenciones más sinceras, valgan verdades. Dijo en todos los tonos, con figuritas en vivo y en redes –su mejor forma de comunicación– que su prioridad era su padre y conseguir su indulto, es decir el perdón presidencial. No mintió. Consiguió convencer a nueve de los congresistas enojados con Keiko y su mancha logrando que se abstuvieran de votar por la destitución de PPK. Aunque era una ruptura con su partido, bastó para que no lograran los 87 votos requeridos. Lo más gracioso es que hubo muchos ingenuos, entre los que destacan los de Nuevo Perú, quienes con su teatro de marcar asistencia en la sesión del Congreso y salirse con cara de circunstancia antes de la votación ayudaron a que Kuczynski se quedase en el Gobierno. Si hubiesen votado por la vacancia, Alberto Fujimori no estaría indultado. Como reza el dicho: a llorar a la playa. Sus ex amigos del FA, con Marco Arana a la cabeza, los culpan de la actual situación política. ¿Sorprendidos? Llama profundamente la atención que de pronto haya tanta sorpresa, también, entre los miembros del gabinete y los congresistas ppkausas. Esta película la habían pasado varias veces.

En todo caso, cada quien tiene el derecho de acomodarse como prefiera, pero que no nos vengan a decir que no lo sabían. ¿Se reacomodará el tablero político y la correlación de fuerzas en el Congreso? ¿Kuczynski gobernará distinto? ¿Se irá todo el gabinete? ¿Qué perfil tendrá el nuevo Consejo de Ministros? ¿PPK buscará buenos asesores que no lo dejen solo en medio de las tormentas? ¿Alberto Fujimori dividirá Fuerza Popular o llamará a sus hijos al orden? ¡Ríanse, hoy es el Día de los Inocentes! ¡Plop! ¡Que venga el 2018!