Me ilusionó el partido final en la eliminatoria. Me gustó ponerme la camiseta blanquirroja después de tanto tiempo. Volví a cantar a pulmón abierto “Perú Campeón” en un estadio. Sin embargo, nuestra vida como peruanos no gira alrededor de un mundial de fútbol. Lo que me importa, de verdad, es que el presidente no esté comprometido con el peor escándalo de corrupción de los últimos tiempos (Lava Jato). Quiero que responda con claridad cualquier acusación de corrupción. Me importa mucho que el Ministerio Público sea pulcro en su labor de investigación, y que sus fiscales jueguen limpio, que no respondan a ningún bando político, sino que sean eficientes. Quiero que a los lavadores de activos y a los que se llenaron los bolsillos con la coima brasileña por varios lustros los extraditen y los encierren en prisión. Quiero que todo poderoso culpable de robarle al pueblo termine acusado y encarcelado. No quiero que el fútbol me maree ni me desenfoque. Quiero seguir preocupándome respecto al actuar de la maquinaria fujimorista, que pareciera avasallar a las instituciones, recordándonos lo peor de la década de los 90. Quiero que la administración pública trabaje, que los ministros NO declaren feriado por una final de eliminatoria. Cada vez que no se trabaja, el país pierde millones de soles.

Más bien quiero que a partir de las victorias y derrotas nuestros hijos aprendan a manejar su euforia o sus frustraciones y sobre todo aprendan a no dejar sus responsabilidades por los momentos de alegría o entretenimiento. Quiero que nuestro país sea capaz de reencontrarse con autoridades honestas, democráticas, que busquen el bien superior. Quiero, finalmente, dar gracias a los jóvenes de nuestra selección que con su entrega fueron capaces de devolvernos el entusiasmo, más allá de un escore. Nuestro aplauso y cariño a ellos.