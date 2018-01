Modos y reacomodos

Faltan 15 días para la visita del papa Francisco. Dos semanas para que el gabinete remozado (aún es una incógnita) parezca que nos reconcilia. El mismo tiempo para bajar la intensidad del bando antifujimorista y antiindulto, para que los keikistas y kenjistas-albertistas se reacomoden o terminen de romperse, acabando así con la mayoría absoluta en el Congreso (no solo se irían diez siguiendo al benjamín Fujimori, sino algunos más).

El contexto de la visita papal puede ser oportuno para que Pedro Pablo Kuc-zynski decida finalmente gobernar abriendo más el juego, con mejores operadores y asesores eficientes a los que escuche. Sobre todo asesores que lo cuiden en sus apariciones públicas y en sus gestos como presidente de la República. Esos asesores deben ser capaces de hacer que los mensajes de PPK sean coherentes, no disonantes, ni vergonzosos. Hemos sido testigos de cómo el presidente, entre el 21 y el 24 de diciembre, pasó de un mensaje adusto con ministros cariacontecidos cuando su presidencia estuvo a punto de vacar, a un bailecito de ‘ampay me salvo’ para terminar con un indulto cantado pero inoportuno que generó una estampida entre sus huestes atizando los odios huracanados de sus eventuales aliados de campaña.

Por su parte, Alberto Fujimori debe estar consciente de que, habiendo cometido delitos, no errores, ha sido perdonado por el presidente, quien representa a una nación donde se ha agudizado la polarización. Debe tener muy claro que los bandos aumentarán su crispación, y que, por lo mismo, debe mantener un perfil muy bajo para contribuir a la recuperación de una mesura que ayude al país a retomar el aliento. ¿Desafíos de 2018? Primero, controlar el embate político; segundo, un esfuerzo verdadero de reconciliación; tercero, que la reconstrucción no sea otro cuento chino; cuarto, acuerdos políticos mínimos para salir de este espasmo económico. Quinto, que Lava Jato no se lleve de encuentro a PPK. Quinto, que Dios y Francisco nos ayuden.