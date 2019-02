El gato Félix

¡Confirmado! El escurridizo ex gobernador del Callao Félix Moreno recibió 4 millones de dólares en coimas por la Costa Verde-Callao, de los cuales 2 millones fueron a los bolsillos del “polifacético y políglota” publicista de campañas electorales, Luis Favre. Moreno fue enviado a prisión preventiva por 18 meses en 2017 y con la suerte de muy pocos salió libre al tercer mes y hoy está prófugo. Hace semanas, el Poder Judicial lo condenó a cinco años de cárcel por la venta subvaluada del Fundo Oquendo. Aunque aparece en la lista de los más buscados, nadie lo encuentra, se mimetiza como gato pardo. El ex director de la obra, Igor Braga Vasconcelos, no solo aseguró que fue coimeado, sino que le advirtieron que la construcción del tramo tenía fallas insubsanables. Aun así, el entonces poderoso gobernador del Callao siguió adelante con prisa y sin remordimientos.

Esta segunda ola de delaciones premiadas que vienen desde Curitiba recién empieza. Lo importante será cómo termina y a cuántos se lleva de encuentro. En el caso Alan García, la delación de Marcos de Queiroz Grillo (ex generador de la caja 2) dejó claro que la conferencia que dio el ex presidente en Sao Paulo (2012) tuvo un contrato “simulado” con fecha posterior al servicio prestado. García asegura que la charla de los 100 mil dólares se dio en la fecha pactada, que pagó impuestos y que él “no tiene por qué saber” si el dinero salió de la ‘Caja 2’ de Odebrecht. La declaración de Spinola (quien le pagó) y de Barata, en marzo, serán concluyentes. En cuanto a Toledo, los sobornos y Ecoteva, el coordinador Lava Jato ha dicho que ya está cerrado el acuerdo de colaboración con Maiman. En el caso Ollanta Humala, el fiscal Juárez Atoche asegura que ha completado su investigación y está listo para acusar.