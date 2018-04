Dime con quién andas y te diré quién eres. Vizcarra y Villanueva tienen la visión del provinciano profesional, prudente en las formas pero con esquina política y mucho pragmatismo para sus objetivos. Integrado por aquellos percibidos como forjados en un país, en el que la capital los ha mirado con cierto desprecio por su origen pueblerino.

El primer Gabinete V y V tiene rasgos interesantes. Parece que en el criterio de selección la procedencia ideológica-partidaria –caso Midis y la ex militancia en el Frente Amplio de Liliana La Rosa– y el caso de Defensa –el general EP José Huerta Torres, quien firmó el Acta de Sujeción a Montesinos y respaldó el autogolpe de Fujimori– no fueron determinantes para descartarlos. César Villanueva ha dicho que no han buscado “politiqueros sino solvencia técnica”.

El presidente Martín Vizcarra ha repetido que debe cesar el odio. En el Gabinete vemos rasgos claros de vices, que ahora, además de manejar gestión, tener experiencia en el sector público, deben tener un rol político pero con menos anticuerpos. Nuevo de cara pero con experiencia y cintura.

Además, una característica que se puede ver es que es un gabinete mestizo, no con aspecto elitista, y eso también tiene un mensaje de Vizcarra y Villanueva. Es más cercano al peruano que le importa poco las características partidarias, que no les gusta la élite de los Harvard, Oxford, de las multinacionales, sino que quiere a los esforzados, a los que la luchan, a los que gastan zapatos y no están a la moda. Quieren ‘chamberos’ sin mucha pose y, sobre todo, quieren que hagan cosas y que se comuniquen directo y claro.

A Vizcarra y a Villanueva debemos darle el beneficio del respaldo hasta que sus acciones y la de su gabinete digan lo contrario. Por sus obras los conoceréis, parto de esa premisa en la que no descalifico de entrada. Veamos si la designación de este gabinete de perfil regional nos sacude de este centralismo enfermizo que nos divide y nos aleja tanto.