Bolivia se incendia entre una presidenta interina amenazada, que evoca a la época de las cruzadas con Biblia en mano, por los furiosos aimaras, seguidores de Evo Morales. Chile, el hasta hace poco ejemplo regional, ahora evidencia enormes desigualdades entre una gran clase media que ve cada vez más afectados sus ingresos y los servicios que recibe frente a los privilegios y ganancias de unos pocos que multiplican su riqueza, lo que le ha reventado en el ojo al gobierno de Piñera.

Nosotros, los peruanos, aquí estamos, en calma chicha desde que Vizcarra disolvió el Congreso y nos preparábamos para elegir otro Legislativo que borre de un plumazo a los disueltos. Pero hay malas noticias. Parece que tendremos más de lo mismo, solo que más dividido, donde será más difícil que el Gobierno tenga el cuco fujaprista a quien culpar de todos sus males. Aunque los naranjas están como segunda opción de elección, según la última encuesta de Ipsos, debajo de AP y arriba de los morados, ya no serán 73.

De lo que también estamos convencidos es que tendremos de todo como en botica. Los que repiten el plato, los que levantaron entusiastas la bandera del cierre del Congreso y ahora que pueden postular, ¡que viva la reelección!, los topos, los conservadores, los radicales de izquierda, los que buscan una chambita, los que buscan inmunidad y los pillos. Y, mientras tanto, la inseguridad te mata de miedo, no hay reformas y el Ejecutivo sigue con su discurso anticorrupción que tanto rédito político le ha dado. Mientras tanto, las inversiones no llegan, la economía no se dinamiza, las obras siguen paralizadas, pero no se preocupen, amigos.. Hay Lava Jato para rato con desfile de los empresarios de los más poderosos grupos económicos del país. Así que la función está asegurada. ¡Compren su canchita!