Juro que el último domingo, durante mi programa de Punto final, al compartir con ustedes la espeluznante historia sobre la muerte de Jimenita y la monstruosidad cometida por César Augusto Gustavo Alva Mendoza (nunca olviden ese nombre), pasó por mi cabeza mandar al carajo todo. Quise escapar de esa realidad que me avergüenza como periodista, como madre, como ciudadana del Perú.

Hice esfuerzos enormes por no llorar, por no gritar de desesperación, por evitar evidenciar mi frustración al comentar los hechos, aunque esto último me fue imposible. Sentí, como millones de ustedes, que prefería no ver, no enterarme, no saber, no mirar, salir de esa pantalla y recluirme en mi burbuja para abrazar a mis hijos y pensar en que solo para algunos de nosotros la vida puede ser bella. Evidentemente, no podía. Tenía que compartir la rabia con todo aquel que vive este suplicio cada día.

Los detalles del crimen de esta niña nos han sacudido como un electroshock. Pero, ¿cuánto nos va a durar? Hoy todos comentan, aportan, anuncian, prometen, pero yo no sé mañana, como reza la canción popular. Desde 2003 se había aprobado un registro de desaparecidos para actuar de inmediato. Nunca se reglamentó, ningún gobierno lo hizo. Han pasado 15 años. Hoy los políticos están más preocupados en vacar al presidente.

La horrorosa muerte de esta criatura vuelve a generar un debate sobre la pena de muerte. Lo cierto es que es pura retórica y nada más. Somos el tercer país de más violaciones en el mundo. El segundo en América Latina.

Hay 151 mil niñas embarazadas, atendidas por el SIS entre los 9 años y los 17. La mayoría son por violación en sus propias casas. Entre 9 y 12 años hubo 716 alumbramientos. ¿Tienen futuro? Existe un sistema de recompensas que busca a más de 600 RQ, la mayoría de ellos (458) son violadores de niños. Hagamos todos que al menos estos “malnacidos” estén en la cárcel. Serán 600 menos que puedan dañar a más niños. www.recompensas.pe