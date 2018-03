Jorge Barata sin filtro. Todos salieron embarrados en mayor o menor medida. Tras ello se percibe la sensación de la ciudadanía de enviar por el desagüe a toda la clase política. La única posibilidad de recobrar algo de confianza es que la justicia sea capaz de llegar a establecer la ruta del dinero, la forma y la recepción de las coimas recibidas por los que traicionaron el voto de la población jurando luchar contra los corruptos.

Echemos un vistazo a las cifras. Además de la ratificación de los US$3 millones para la campaña de Humala y de los US$20 millones de la Interoceánica exigidos por Toledo, el ex mandamás de Odebrecht en el Perú aseguró que le dieron otros 600 mil dólares al líder de la extinta chakana vía su hombre de “seguridad” Avi Dan On. Para la campaña de Fuerza Popular de 2011, la “colaboración” habría llegado a través de Yoshiyama: US$1 millón más US$200 mil a través de un empresario. A la campaña de Alan García, Barata dice que habría entregado 200 mil por intermedio de Luis Alva Castro. Y a Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente y candidato presidencial en el año de las mayores ‘donaciones electorales’ de la empresa de la corrupción, le habrían entregado US$300 mil vía Susana de la Puente, hoy embajadora del Perú en Gran Bretaña. Como vemos, una ‘lluvia de millones’ que hoy se dispersan con ventilador y que obliga, a cada quien, a ensayar ‘zafadas’ y respuestas a medida.

Finalmente, el 16 de marzo, PPK responderá ante comisión Lava Jato. El presidente adelantó sus argumentos. En 2011 no tenía partido y era parte de una alianza, por lo que no manejaba las finanzas electorales. La abogada de Keiko insiste en que su patrocinada no recibió ni un sol de Barata, y AG que los corruptos son otros.

Mientras tanto, Ollanta y Nadine siguen en prisión preventiva, Toledo disfruta el sol californiano y Villarán –a quien dice Barata que le financió la campaña del No– está en su casa, sin mayores problemas judiciales. Obrigado, Jorge Simons.