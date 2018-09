El sistema de Justicia Peruano

Rosario y Jorge habían intentado tener un hijo desde 2011. Al no poder hacerlo de manera natural, optaron por contratar un vientre de alquiler y así ver cumplidos sus sueños de ser padres. En julio de 2018, finalmente nacieron sus hijos mellizos. El error de Rosario y Jorge fue creer que el Perú era el país adecuado para hacerlo. El 25 de agosto, cuando iban de regreso a Chile con sus hijos, inscritos en los Registros Civiles, con documentos de identidad y pasaporte, fueron detenidos bajo sospecha de tratarse de un caso de tráfico de personas. Ello porque la fecha de ingreso al Perú de la pareja fue posterior al nacimiento de los niños.

La Corte Superior de Justicia del Callao ordenó 12 meses de prisión preventiva para los esposos, pese a que la defensa explicó en detalle el caso y la madre sustituta, aquella que se prestó a llevar el embarazo a término, declaró que los embriones no eran suyos. El INPE decidió enviar a Jorge al penal Sarita Colonia del Callao y a Rosario a Piedras Gordas II. Los recién nacidos fueron llevados a un albergue del Inabif.

Si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico peruano existe un vacío legal sobre las técnicas de reproducción asistida, la jurisprudencia ha establecido que la ovodonación y la gestación subrogada no son ilegales. Y es así como en varias clínicas de la ciudad de Lima ocurren embarazos a través de la donación de óvulos cuando la madre no puede concebir, que son llevados en el útero de una substituta cuando la madre no puede llevar un embarazo a término. Todo ello de manera legal a través de un contrato privado entre las partes involucradas.

Casos como el de Rosario y Jorge nos muestran que el problema del sistema de justicia en el Perú no es exclusivamente uno donde el crimen organizado ha capturado el aparato judicial y la corrupción se ha enquistado en todos los pasillos y salones. Nos enfrentamos a un gravísimo problema de falta de conocimiento de las normas, de la jurisprudencia y del concepto de legalidad. Y claro está, tenemos un grave problema de criterio. Siendo la administración de justicia una de las bases del Estado de derecho, ¿es que acaso usted se sentiría seguro de ponerse en las manos de los jueces peruanos?

Pese a que la prueba de ADN acreditó la paternidad de Jorge, al momento de escribir este artículo, aún no se les había puesto en libertad ni entregado a sus hijos. La burocracia peruana puede que los deje hasta el lunes.