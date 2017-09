Maria Cecilia Villegas: A rendir cuentas

La aprobación presidencial sigue cayendo y PPK lo desestima porque no cree en las encuestas ni ha pasado nada que lo justifique. Nuestras autoridades no sienten que deben dar explicaciones ni asumir responsabilidad. No hay rendición de cuentas y los ciudadanos se quedan sin ser escuchados y sin acceso a información.

La asignación del gasto público no se hace en virtud de la rentabilidad económico-social de los proyectos sino que responde a la captura de rentas por grupos privilegiados con acceso al poder. Por ejemplo, en la Refinería de Talara, los intereses de la burocracia de Petroperú nos han llevado a priorizar un proyecto cuyo presupuesto asciende a US$5,400 millones. Un escandaloso dispendio de recursos públicos sin nadie que pueda ponerle fin. “Ya no se puede”, dicen los ministros, pero no se hace público el estudio que lo justifique. ¿Cómo se le explica al 98% de los pobladores de Pasco, al 90% de Amazonas, al 81% de Huancavelica y al 76% de Cajamarca que no tienen acceso a agua potable que para ellos no hay dinero?

Otro ejemplo es el presupuesto del Ministerio de Cultura para beneficiar a los artistas del cine peruano. El Gobierno ha decidido establecer una partida de 6,000 UIT para la actividad cinematográfica y audiovisual. ¿Y qué hacemos con los maestros que tuvieron que salir a las calles durante 75 días para conseguir un piso salarial de S/2,000? ¿Cómo les explicamos a los padres que mandan a sus hijos a colegios que no tienen suficientes carpetas (19% a nivel nacional) o que presentan deficiencias en pizarras (46%) o que no tienen los tres servicios básicos (¡57% de colegios!) que para eso no hay? ¿Cómo se les explica que para Odebrecht sí hubo ingresos garantizados por el Gasoducto del Sur y dinero para sus amigas en megaobras sobrevaluadas sin sustento, pero para la anemia infantil no alcanza? ¿Quién le responde al ciudadano sin privilegios?