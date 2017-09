Maria Cecilia Villegas: Mirando hacia otro lado (*)

Esta semana, un cartel en un hospital de Essalud en Abancay anunciaba que “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la Policía de turno”. Ello genera una barrera para que las mujeres busquen atención médica en caso de emergencia, poniendo en riesgo sus vidas.

Pese a que el aborto es ilegal, se calcula que ocurren cerca de 400 mil abortos al año, siendo la tercera causa de muerte materna. La ilegalidad genera redes clandestinas y condiciones insalubres que ponen en riesgo sus vidas. El 98% de los abortos inseguros ocurren en países donde abortar es ilegal (OMS). Este es considerado una epidemia silenciosa.

El aborto es consecuencia de un embarazo no deseado. Según Endes, el 52% de los embarazos de los últimos cinco años fue no deseado. Ello porque solo 1 de cada 2 peruanas usa un método anticonceptivo (MAC). En el Perú ocurren aproximadamente 66 abortos por cada 100 embarazos. Sin embargo, el Congreso y el sector conservador se niegan a discutir la importancia de programas de salud reproductiva, planificación familiar y la legalización del aborto, creyendo equivocadamente que si no se discute, no existe.

Hay una marcada desigualdad en el acceso a servicios de salud sexual entre las poblaciones de los segmentos más ricos y los más pobres. Las mujeres del A/B se practican abortos seguros en clínicas privadas, acceden a MAC y a la píldora del día siguiente, mientras que las de los segmentos D y E necesitan del Estado para acceder a servicios de salud y MAC, y se practican abortos inseguros. Por ello, la mortalidad materna es mucho más alta en esos segmentos.

La cancelación del programa de salud reproductiva y planificación familiar, como consecuencia de la creación del mito de las 300 mil esterilizaciones forzadas, generó un aumento en las atenciones por aborto incompleto de 35,000 (2000) a 41,993 (2003). ¿Lo ponemos en agenda?



(*) Por un error, este mismo texto fue publicado el viernes atribuido a nuestra columnista Patricia Teullet.